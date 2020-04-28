В трансфере Донни ван де Бека заинтересованы три европейских топ-клуба
Полузащитник амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Европы. В его услугах заинтересованы мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.
Ранее стало известно, что ван де Бек уже договорился о переходе в «Реал». По последней информации, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, «сливочные» могут отказаться от этого трансфера.
Контракт Донни с «Аяксом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 23-летнего нидерландского футболиста оценивается в € 44 млн.
В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне. На его счету 10 голов и 11 результативных передач.
Ван де Бек высказался о возможном переходе в «Реал»
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