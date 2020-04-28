«Появляется ощущение дискриминации». Директор «Лацио» раскритиковал правительство Италии

Директор «Лацио» Игли Таре поделился мнением о потенциальном возобновлении нынешнего сезона.
«Мы уважали каждое решение итальянского правительства, но предполагалось, что 4 мая всё возобновится. Появляется ощущение дискриминации. Я слышал, как министр спорта говорил, что хочет позаботиться о здоровье людей. Но после этого он разрешает им бегать в парках среди других людей, вместо того чтобы позволить нам тренироваться в спортивных комплексах со всеми мерами предосторожности. Пауза растянулась на два месяца, а это слишком много для возобновления сезона. Не знаю, какие у него мотивы, но тут явно нет стремления помочь футболу. Его решения слишком радикальные.
Футбол – очень важная социальная сфера для этой страны. Мы не хотим вновь открыть стадионы. Мы просто хотим доиграть сезон ради всей системы итальянского футбола, уважая правила. В Германии президент футбольного союза и главы больших клубов чётко выразили намерение возобновить сезон. В Италии этого нет, и я не могу объяснить, почему такие клубы, как «Ювентус» и «Интер», не заняли аналогичную позицию», — цитирует Таре Football Italia со ссылкой на Lazio Style Radio.
- 28 апреля 2020
-
11:59
-
11:57
-
11:51
-
11:37
-
11:19
-
10:58
-
10:46
-
10:35
-
10:26
-
10:15
-
10:12
-
10:05
-
10:01
-
09:52
-
09:45
-
09:26
-
09:06
-
09:00
-
08:37
-
08:25
-
07:58
-
07:40
-
06:47
-
06:30
-
06:03
-
05:22
-
04:51
-
04:33
-
04:12
-
03:56
-
03:38
-
03:15
-
02:45
-
02:24
-
01:22