«Появляется ощущение дискриминации». Директор «Лацио» раскритиковал правительство Италии

Директор «Лацио» Игли Таре поделился мнением о потенциальном возобновлении нынешнего сезона.



«Мы уважали каждое решение итальянского правительства, но предполагалось, что 4 мая всё возобновится. Появляется ощущение дискриминации. Я слышал, как министр спорта говорил, что хочет позаботиться о здоровье людей. Но после этого он разрешает им бегать в парках среди других людей, вместо того чтобы позволить нам тренироваться в спортивных комплексах со всеми мерами предосторожности. Пауза растянулась на два месяца, а это слишком много для возобновления сезона. Не знаю, какие у него мотивы, но тут явно нет стремления помочь футболу. Его решения слишком радикальные.



Футбол – очень важная социальная сфера для этой страны. Мы не хотим вновь открыть стадионы. Мы просто хотим доиграть сезон ради всей системы итальянского футбола, уважая правила. В Германии президент футбольного союза и главы больших клубов чётко выразили намерение возобновить сезон. В Италии этого нет, и я не могу объяснить, почему такие клубы, как «Ювентус» и «Интер», не заняли аналогичную позицию», — цитирует Таре Football Italia со ссылкой на Lazio Style Radio.

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