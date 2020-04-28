Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хулиганство на поле, заряды Адриано и краденые штанги. Чемпионские забеги «Спартака»: фото

Болельщики «Спартака»
Хулиганство на поле, заряды Адриано и краденые штанги. Чемпионские забеги «Спартака»: фото
Футбол / РПЛ 0

В связи с карантином сегодня все мы сидим дома и скучаем по ярким спортивным событиям. В Российской Премьер-Лиге за последние несколько лет одним из таких главных моментов стало празднование чемпионства «Спартака» в сезоне-2016/2017. 16 долгих лет потребовалось спартаковцам, чтобы вернуть звание чемпиона России. Поэтому в 2017 году болельщики «Спартака» после победы их команды над «Амкаром» в Перми и последнего домашнего матча с «Тереком» устроили массовые забегания на поле. Последний матч с тульским «Арсеналом» уже ничего не решал в турнирной таблице, но, несмотря на то что „Спартак“ проиграл 0:3, болельщики красно-белых и там отпраздновали окончание чемпионата беспорядками.

Пока весь мир ждёт возвращения профессионального спорта, предлагаем посмотреть кадры чемпионских забеганий болельщиков „Спартака“ от специальных корреспондентов «Чемпионата».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020