Хулиганство на поле, заряды Адриано и краденые штанги. Чемпионские забеги «Спартака»: фото

В связи с карантином сегодня все мы сидим дома и скучаем по ярким спортивным событиям. В Российской Премьер-Лиге за последние несколько лет одним из таких главных моментов стало празднование чемпионства «Спартака» в сезоне-2016/2017. 16 долгих лет потребовалось спартаковцам, чтобы вернуть звание чемпиона России. Поэтому в 2017 году болельщики «Спартака» после победы их команды над «Амкаром» в Перми и последнего домашнего матча с «Тереком» устроили массовые забегания на поле. Последний матч с тульским «Арсеналом» уже ничего не решал в турнирной таблице, но, несмотря на то что „Спартак“ проиграл 0:3, болельщики красно-белых и там отпраздновали окончание чемпионата беспорядками.



Пока весь мир ждёт возвращения профессионального спорта, предлагаем посмотреть кадры чемпионских забеганий болельщиков „Спартака“ от специальных корреспондентов «Чемпионата».