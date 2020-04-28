Бывший футболист «Ливерпуля» Майкл Робинсон скончался в возрасте 61 года

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Ирландии Майкл Робинсон ушёл из жизни в возрасте 61 года. Сообщение об этом появилось в его «твиттере».



«С огромной грустью мы сообщаем о смерти Майкла. Эта новость оставила в нас пустоту, но также запустила поток бесконечных воспоминаний, наполненных той же любовью, что вы дарили ему. Мы всегда будем благодарны вам за то, что вы сделали его таким счастливым. Он никогда не был один. Спасибо», — говорится в сообщении.



Робинсон начал карьеру в «Престоне» в 1975 году. В дальнейшем защищал цвета «Манчестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Осасуны». За «Ливерпуль» Майкл выступал с 1983 по 1984 год. За это время он стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги и Кубка европейских чемпионов. В сборную Ирландии вызывался с 1980 по 1986 год.