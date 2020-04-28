Вторая онлайн-викторина о футболе на «Чемпионате» начнётся сегодня в 18:00

Сегодня, 28 апреля, в 18:00 мск в разделе «Футбол» начнётся вторая текстовая live-викторина с футбольными вопросами на логику и эрудицию. Собирайте компанию друзей в онлайн-конференциях и чатах или играйте индивидуально. Параллельно откройте в соседнем окошке браузера форму для приёма ответов. Ознакомиться с ней заранее можно здесь.



Вас ждут 20 простых и не очень вопросов об отечественном и зарубежном футболе. Начиная с 18:15 мск вопросы будут появляться по очереди каждые две минуты. На экране одновременно вы увидите не более двух актуальных вопросов. Предыдущие будут удаляться. Для того чтобы не обновлять страницу вручную, настройте автообновление в статье каждые «30 секунд» или «1 минута». Тогда вы точно не упустите новый вопрос. За отведённое время вам надо успеть внести ответы в форме. После 19:00 мск вы увидите все ответы единым списком.



Наша игра – это в первую очередь развлечение в столь сложные времена. Главный приз – внимание к вам или вашей команде. Лучших постараемся отметить на страницах «Чемпионата». Играйте в удовольствие без помощи интернета. Только фэйр-плей!