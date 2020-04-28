Джесси Лингард: я всегда упорно работал и всё делал правильно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о пути в первую команду «красных дьяволов».
«Я всегда был очень маленьким. Когда играл в команде U18, большую часть матчей проводил за U16, поскольку многие парни были больше меня. Но меня это не смутило. Я всегда упорно работал и всё делал правильно. Думаю, что нужно просто упорно трудиться и придерживаться плана.
Но иногда сбиваешься с намеченного курса. Я ушёл в аренду, где мне пришлось сражаться, а потом, вернувшись в «Юнайтед», должен был бороться за место в составе. В дебютном матче я получил травму и пропустил полгода. У меня было много неудач, однако если продолжаешь сражаться, работать и верить, мечты сбудутся.
«Юнайтед» — самый большой клуб в мире, поэтому начинать путь наверх было непросто. Можно столкнуться со многими препятствиями, но, когда добираешься до самого конца и начинаешь играть за первую команду неделя за неделей, дорожишь каждым мгновением, которое пережил», — приводит слова Лингарда Goal со ссылкой на UTD Podcast.
- 28 апреля 2020
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