Чемпионат Италии будет завершён досрочно, если нынешний сезон не возобновят до 14 июня

Руководство итальянской Серии А установило 14 июня в качестве последней возможной даты возобновления сезона-2019/2020. Если к этом моменту клубы не смогут проводить матчи, нынешний розыгрыш будет досрочно завершён, сообщает Football Italia.

Правительство Италии анонсировало послабление карантина с начала следующего месяца. Спортсмены смогут проводить индивидуальные занятия уже с 4 мая, но командам разрешат тренироваться только с 18-го числа. Это не устраивает представителей Серии А, которые в настоящее время пытаются получить право возобновить тренировки с первых дней мая.

Клубы чемпионата Италии считают, что риск заражения футболистов крайне низок, поскольку в тренировочных комплексах они будут изолированы от других людей. Кроме того на базах есть возможность ежедневно проверять игроков на COVID-19.

По информации итальянской прессы, Серия А рассматривает возможность подачи судебного иска к правительству страны, если меры ограничения не позволят ей возобновить сезон, что повлечёт за собой огромные финансовые убытки.