Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

По Санкт-Петербургу начали ездить 30 автобусов в цветах «Зенита»

По Санкт-Петербургу начали ездить 30 автобусов в цветах «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

На улицы Санкт-Петербурга сегодня, 28 апреля, впервые выйдут автобусы в цветах футбольного клуба «Зенит». Машины по заказу города сделали на Минском автомобильном заводе, сообщает сайт телеканала «Санкт-Петербург».

Первая партия из 30 автобусов начнёт работу в четырёх районах города: Приморском, Калининском, Фрунзенском и Центральном.

Салон новых автобусов рассчитан на 164 пассажира, оснащён зарядками для мобильных телефонов и терминалами для оплаты банковскими картами. Всего Санкт-Петербург получит 100 автобусов лазурного цвета.

«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда Сергея Семака одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

«Зенит» окажет финансовую помощь двум больницам Санкт-Петербурга
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020