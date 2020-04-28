По Санкт-Петербургу начали ездить 30 автобусов в цветах «Зенита»

На улицы Санкт-Петербурга сегодня, 28 апреля, впервые выйдут автобусы в цветах футбольного клуба «Зенит». Машины по заказу города сделали на Минском автомобильном заводе, сообщает сайт телеканала «Санкт-Петербург».

Первая партия из 30 автобусов начнёт работу в четырёх районах города: Приморском, Калининском, Фрунзенском и Центральном.

Салон новых автобусов рассчитан на 164 пассажира, оснащён зарядками для мобильных телефонов и терминалами для оплаты банковскими картами. Всего Санкт-Петербург получит 100 автобусов лазурного цвета.

«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда Сергея Семака одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.