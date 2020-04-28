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Юрист: в словах Фролова нет ничего такого, что может повлечь за собой штраф

Юрист: в словах Фролова нет ничего такого, что может повлечь за собой штраф
Футбол / РПЛ 0

Юрист Михаил Прокопец прокомментировал интервью с голкипером «Крыльев Советов» Евгением Фроловым, в котором он раскритиковал правительство России. Позже самарский клуб принял решение наказать футболиста.

«Непонятно, какие санкции может применить клуб к Фролову, так как мы не знаем, что об этом сказано в его трудовом договоре. Обычно у футболистов указано в контрактах, что они не имеют права давать интервью без согласования с пресс-службой. Возможно, клуб будет ссылаться на сам факт того, что Фролов давал интервью, а не само его содержание.

На мой взгляд, футболист никого не оскорбил, не выдал конфиденциальную информацию. Это просто его мнение. В этом интервью нет ничего такого, что может повлечь за собой штраф или расторжение контракта. Если будет доказано, что интервью нанесло ущерб клубу, тогда возможны санкции.

Клуб удалил слова о штрафе? Признание ошибок — это хорошее качество. Я бы на месте клуба не стал применять наказание к Фролову, он никого не оскорбил, даже не упоминал «Крылья Советов». Это его мнение, не как футболиста, а как гражданина», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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