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Бё: отказал бы покупателю «Ньюкасла». Не нравится, когда через спорт отмывают репутацию

Бё: отказал бы покупателю «Ньюкасла». Не нравится, когда через спорт отмывают репутацию
Футбол / Англия 0

Норвежский биатлонист и болельщик «Ньюкасл Юнайтед» Йоханнес Бё поделился мнением о возможной продаже клуба новым владельцам из Саудовской Аравии.

«Я несколько лет ждал, что кто-то купит «Ньюкасл» и у клуба появятся деньги на приобретение новых игроков. Узнав, что продажа может в скором времени состояться, я очень обрадовался, рассчитывая, что появится шейх с кучей денег и жизнь заиграет новыми красками. Но это как найти в закоулке большой мешок с деньгами и просто забрать их себе. Это кажется неправильным. Мне не нравится, когда спорт используют для отмывки репутации и тому подобные вещи, поэтому я сказал бы «нет» такому покупателю», – приводит слова Бё TV2.

Ранее сообщалось, что приобрести «Ньюкасл» также готов американский медиамагнат Генри Морисс.

«Ньюкасл» вступил в переговоры по Кулибали. Клуб также нацелен на Фекира и Кавани
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