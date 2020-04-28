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Украинский голкипер «Сабаила» Рыбка рассказал, когда возобновится чемпионат Азербайджана

Украинский голкипер «Сабаила» Рыбка рассказал, когда возобновится чемпионат Азербайджана
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский вратарь азербайджанского «Сабаила» Александр Рыбка рассказал о жизни в Баку в условиях карантина и возобновлении местного чемпионата по футболу.

«Режим карантина в Баку понемногу ослабевает. Со вчерашнего дня открылись некоторые магазины. Вроде бы после 4 мая откроются салоны красоты и парикмахерские.

По сообщениям в СМИ, число выздоровевших в Азербайджане уже выше, чем новых заболевших. В то же время пока что по-прежнему действуют ограничения на передвижения по улицам. Если нужно выехать в город по какому-то вопросу, необходимо отправить СМС на специальный номер.

Просто прогуляться даже возле дома, не говоря уже о пробежке в парке, тяжело, поскольку в городе расположены блок-посты, на которых могут проверить, вышел ты из дома после того, как получил разрешительную СМС, или нарушил карантин.

Что касается возобновления чемпионата, то пока что есть информация, что Первая лига может возобновиться 21 мая, а матчи в Высшем дивизионе — 23 мая. Возможно, после 6 мая мы сможем тренироваться группами по несколько человек. Пока же поддерживаем форму и мышечную массу в домашних условиях, выполняя задания тренеров онлайн», — приводит слова Рыбки Metaratings.com.ua.

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