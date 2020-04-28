Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca

Издание Marca предложило пользователям своего сайта выбрать лучшую футбольную эмблему в мире. Журналисты включили в голосование 50 логотипов.
На этот момент рейтинг возглавляет мадридский «Реал», набравший более 5000 голосов. Московский ЦСКА (1000), который является единственным российским клубом, попавшим в список, занимает 18-е место.
1. «Реал» — 5,4 тыс.
2. «Ливерпуль» — 4,2 тыс.
3. «Барселона» — 2,7 тыс.
4. «Селтик» — 2,4 тыс.
5. «Валенсия» — 2,2 тыс.
6. «Аякс» — 2 тыс.
7. «Манчестер Юнайтед» — 1,9 тыс.
8. «Бенфика» — 1,9 тыс.
9. «Рома» — 1,6 тыс.
10. «Интер» — 1,5 тыс.
11. «Атлетико» — 1,5 тыс.
12. «Црвена Звезда» — 1,4 тыс.
13. «Порту» — 1,2 тыс.
14. «Флуминенсе» — 1,2 тыс.
15. «Милан» — 1,1 тыс.
16. «Челси» — 1,1 тыс.
17. «Арсенал» (Лондон) — 1,1 тыс.
18. ЦСКА — 1 тыс.
19. «ПСЖ» — 983
20. «Бока Хуниорс» — 922.
Полный список клубов доступен на сайте Marca.
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