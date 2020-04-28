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Источник: чемпионат Франции сезона-2019/2020 не будет доигран

Источник: чемпионат Франции сезона-2019/2020 не будет доигран
Футбол / Франция 0

Оставшаяся часть нынешнего розыгрыша французской Лиги 1 находится под угрозой срыва на фоне пандемии коронавируса.

Как утверждает журналист Бертран Латур в своём «твиттере», чемпионат не будет доигран. Новая кампания может начаться в августе.

Напомним, в настоящее время французская лига наряду с практически всеми национальными первенствами в мире приостановлена в связи с распространением коронавируса. Еврокубковые матчи были отложены на неопределённый срок, а чемпионат Европы, который должен был пройти этим летом, перенесли на 2021 год.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020

Ранее стали известны сроки возможного возобновления нынешнего розыгрыша итальянской Серии А. Если к назначенной дате клубы не смогут проводить матчи, то сезон будет досрочно завершён.

АПЛ и другие лиги должны до 25 мая предоставить свои планы о возобновлении сезона
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