«Анри, я приду за тобой». Де Брёйне намерен побить достижение легендарного француза

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне сказал, что постарается побить рекорд бывшего форварда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри по количеству голевых пасов в английской Премьер-лиге за одну кампанию.
Легендарный француз установил достижение в сезоне-2002/2003, отдав 20 результативных передач. В нынешнем розыгрыше АПЛ в активе бельгийца 16 ассистов.
«Честно говоря, чувствую, что у меня уже 17 голевых пасов. Знаю, что меня лишили одного в матче с «Арсеналом». Не знаю, почему они это сделали, до сих пор не понимаю этого. Я всегда шутил с Анри в сборной Бельгии, даже на прощальном матче Венсана Компани в этом году. Я увидел Тьерри и сказал: «В этом сезоне я приду за тобой».
16 результативных передач — очень хороший результат, который определяет креативного футболиста. Если сейчас не получится побить рекорд Анри, я всё равно продолжу пытаться. Когда устанавливаешь достижение, чувствуешь гордость. У меня было так в Германии. Это приятно», — приводит слова Де Брёйне Goal со ссылкой на подкаст The Athletic.
- 28 апреля 2020
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