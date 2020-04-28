Самуэль Жиго: положение «Спартака» разочаровывает. Я пришёл, чтобы играть в еврокубках
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго оценил нынешнее положение команды и её перспективы попадания в еврокубки.
«Разочаровывает ли наше положение в таблице? Да, определённо. Я пришёл в «Спартак», чтобы играть в еврокубках. Таково было моё желание. Играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Для профессионального футболиста это основная цель. Конечно, наше положение разочаровывает, учитывая, что в свой первый год здесь я не смог поиграть в еврокубках из-за травмы.
Сейчас мы далеки от зоны еврокубков, и нам будет очень тяжело. Но мы всё ещё в Кубке, и победа в нём – наша главная цель. Нужно стараться до самого конца, даже если будет нелегко. Это единственный способ пробиться в еврокубки», — приводит слова Жиго Goal.com.
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