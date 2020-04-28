Сергей Прядкин: большинство клубов поддержали 21 июня как дату возобновления РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда может быть возобновлён чемпионат России, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы разработали различные варианты: начать и 21, и 28, и позже. Если бы дата 2 августа не была обозначена, мы могли уйти в более поздние даты. Мы понимаем, что очень важно доиграть чемпионат. Большинство клубов поддержало. Есть обязательства перед спонсорами, есть недополучение бюджета. Во главу угла мы ставили здоровье. Большинство поддержало 21 июня как дату возобновления. Если начать 28-го, то игры будут на каждый третий день. У меня лежит список 66 легионеров, которых нужно вернуть. 21 июня — наиболее удобная дата для рестарта», — сказал Прядкин в программе «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ».