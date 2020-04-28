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ФИФА может запретить игрокам плеваться на поле во время матчей

ФИФА может запретить игрокам плеваться на поле во время матчей
Футбол 0

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге выразил мнение, что игрокам следует запретить плеваться на поле во время матчей.

«Это крайне негигиенично. К тому же плевки на поле — простой способ заразить кого-нибудь. Футболисты должны стараться не делать этого. Не знаю, может быть, введение жёлтых карточек за плевки на поле — это хорошая идея», — приводит слова Д'Хоге The Telegraph.

Из-за пандемии коронавируса почти все национальные первенства в мире были приостановлены. Еврокубковые матчи были отложены на неопределённый срок, а чемпионат Европы, который должен был пройти летом, перенесли на 2021 год.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 212 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 935 тыс. человек.

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