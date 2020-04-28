ФИФА может запретить игрокам плеваться на поле во время матчей

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге выразил мнение, что игрокам следует запретить плеваться на поле во время матчей.



«Это крайне негигиенично. К тому же плевки на поле — простой способ заразить кого-нибудь. Футболисты должны стараться не делать этого. Не знаю, может быть, введение жёлтых карточек за плевки на поле — это хорошая идея», — приводит слова Д'Хоге The Telegraph.

Из-за пандемии коронавируса почти все национальные первенства в мире были приостановлены. Еврокубковые матчи были отложены на неопределённый срок, а чемпионат Европы, который должен был пройти летом, перенесли на 2021 год.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 212 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 935 тыс. человек.