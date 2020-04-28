Подключайся с 18:30 мск к футбольной live-викторине на «Чемпионате»

Сегодня, 28 апреля, с 18:30 мск на «Чемпионате» начнётся трансляция текстовой live-викторины с футбольными вопросами на логику и эрудицию. Собирайте компанию друзей в онлайн-конференциях и чатах или играйте индивидуально. Параллельно откройте в соседнем окошке браузера форму для приёма ответов. Ознакомиться с ней заранее можно здесь.
Вас ждут 20 вопросов об отечественном и зарубежном футболе. Начиная с 19:15 мск вопросы будут появляться по очереди каждые 2 минуты. На экране одновременно вы увидите не более двух актуальных вопросов. Предыдущие будут удаляться. Для того чтобы не обновлять страницу вручную, настройте автообновление в статье каждые «30 секунд» или «1 минута». Тогда вы точно не упустите новый вопрос. За отведённое время вам надо успеть внести ответы в форме. После 20:00 мск вы также увидите все ответы единым списком.
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