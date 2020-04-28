Александр Алаев: не можем заставить футболистов продлить контракты. Надеемся на понимание

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, каким образом планируется продлением с футболистами контрактов, которые истекают в конце июня.



«Есть рекомендации ФИФА в отношении контрактов, но они дали только рекомендации — продлить все контракты. Они советуют, чтобы клуб договаривался напрямую с футболистами. В нашем случае действуют договорённости клубов с футболистами. Если мы стартуем в июне, то будет продление контрактов. Но мы не можем заставить футболистов продлить контракты. Надеемся, что все пойдут навстречу», — сказал Алаев в программе «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ».

В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.