Александр Алаев: не можем заставить футболистов продлить контракты. Надеемся на понимание
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, каким образом планируется продлением с футболистами контрактов, которые истекают в конце июня.
«Есть рекомендации ФИФА в отношении контрактов, но они дали только рекомендации — продлить все контракты. Они советуют, чтобы клуб договаривался напрямую с футболистами. В нашем случае действуют договорённости клубов с футболистами. Если мы стартуем в июне, то будет продление контрактов. Но мы не можем заставить футболистов продлить контракты. Надеемся, что все пойдут навстречу», — сказал Алаев в программе «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ».
В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Александр Алаев: единственный реалистичный вариант — возобновить сезон 28 июня
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