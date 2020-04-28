В ФИФА считают, что досрочное завершение сезона поможет избежать второй волны коронавируса

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге отметил, что возобновление сезона-2019/2020 может спровоцировать вторую волну коронавируса.



«Мы все подчиняемся решениям государственных органов. Это очень просто. Футбол сейчас перестал быть одной из самых важных вещей в жизни. Я буду счастлив, если мы сможем начать следующий сезон в намеченные сроки и не будем проводить соревнования до этого времени. В таком случае мы могли бы избежать второй волны эпидемии, которая не исключена. Если мы сможем начать сезон-2020/2021 в конце августа или в начале сентября, я буду счастлив», — приводит слова Д'Хоге The Telegraph.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 212 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 935 тыс. человек.