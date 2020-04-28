Тихонов — о словах Фролова: видимо, парень просто пересидел на самоизоляции

Бывший футболист и главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал голкипера самарского клуба Евгения Фролова, который подверг критике правительство Российской Федерации.
«Если сейчас каждый человек начнёт публично говорить всё, что думает о нашей стране, то выйдет не очень хорошо. Может, у парня накипело, сидит дома уже долго. Клуб на это отреагировал. Обычно пресс-служба даёт разрешение на такие интервью. Тут, видимо, парень просто пересидел на самоизоляции», — сказал Тихонов в эфире программы «Все на футбол!» на телеканале «Матч ТВ».
Напомним, Фролов заявил, что правительству наплевать на людей и что оно относится к людям как к рабам.
32-летний Фролов является воспитанником «Мордовии». В «Крылья Советов» он перешёл в феврале 2020 года из «Сочи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил пять голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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