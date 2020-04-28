Геркус: есть информация, что «Локомотив» будет доигрывать чемпионат с Николичем

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что экс-тренер «Партизана» Марко Николич может возглавить «железнодорожников» в ходе сезона-2019/2020, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.



«Есть информация, что «Локомотив» будет доигрывать чемпионат с этим сербом. Когда мы говорим о кандидате в тренеры «Локомотива», то есть критерии, которым человек должен соответствовать, в том числе по опыту. Николич позиционируется как специалист, подающий надежды. Но он, к сожалению, пока тренировал только в Сербии, Словении и Венгрии. Это весьма специфичный опыт. Если тренер в Лиге Европы не прошёл «Вадуц», то, наверное, ему пока рано в «Локомотив», — приводит слова Геркуса сайт телеканала «Матч ТВ».

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