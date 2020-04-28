Во Франции рассматривают три варианта итоговой таблицы досрочно завершённой Лиги 1

Профессиональная футбольная лига Франции рассматривает три варианта итоговой таблицы чемпионата, который был досрочно завершён из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается в «твиттере» Actu Foot со ссылкой на RMC Sport.

1) Команды будут классифицированы по среднему количеству очков за игру.

2) Команды будут классифицированы согласно текущей таблице.

3) Команды будут классифицированы согласно таблице по итогам первого круга.

В каждом из вариантов чемпионом станет «ПСЖ», вторую прямую путёвку в Лигу чемпионов получит «Марсель», в квалификации Лиги чемпионов сыграет «Ренн». Различия касаются только путёвок в Лигу Европы и мест в зоне вылета.

1) В Лигу Европы попадут «Лилль», «Реймс» и «Ницца». Тройку аутсайдеров составят: «Ним», «Амьен» и «Тулуза».

2) В Лигу Европы попадут «Лилль», «Лион» и «Монпелье». Тройку аутсайдеров составят: «Ним», «Амьен» и «Тулуза».

3) В Лигу Европы попадут «Лилль», «Нант» и «Реймс». Тройку аутсайдеров составят: «Амьен», «Ним» и «Тулуза».