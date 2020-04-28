Агент: Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день. «Челси» крайне заинтересован в бельгийце

Агент Винченцо Морабито рассказал об интересе к нападающему «Наполи» Дрису Мертенсу со стороны лондонского «Челси».



«Изначально Дрис сказал, что хочет остаться в „Наполи“, но позже его агент начал предлагать игрока различным зарубежным клубам. Это значит, что что-то изменилось между игроком и клубом.



Я знаю это, потому что работал над делом Оливье Жиру, когда ожидалось, что он покинет „Челси“ в январе, а лондонцы подпишут контракт с Мертенсом. В итоге „Челси“ продлил контракт с Жиру в качестве меры предосторожности, но клуб крайне заинтересован в Мертенсе. Лэмпард звонит ему почти каждый день. Могу представить переход бельгийца в «Челси», — приводит слова Морабито Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli.

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Дриса Мертенса