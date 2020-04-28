Швейцарский суд в сентябре рассмотрит иск к президенту «ПСЖ» по делу о коррупции

Президент «Пари Сен-Жермен» и медиахолдинга beIN Media Group Нассер Аль-Хелаифи предстанет перед судом в Швейцарии по делу о коррупции в сентябре 2020 года, сообщает AFP.



По информации источника, судебное слушание назначено на 14 сентября. Помимо Аль-Хелаифи перед судом предстанет бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, а также ещё один фигурант дела, имя которого не называется.



Напомним, Аль-Хелаифи и Вальке подозреваются в мошенничестве, подделке документов, подкупе частных лиц и преступной халатности. По данным следствия, Аль-Хелаифи обвиняется в даче взятки Вальке за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. В январе 2018 года Вальке был отстранён от футбольной деятельности на 12 лет.

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