Швейцарский суд в сентябре рассмотрит иск к президенту «ПСЖ» по делу о коррупции
Президент «Пари Сен-Жермен» и медиахолдинга beIN Media Group Нассер Аль-Хелаифи предстанет перед судом в Швейцарии по делу о коррупции в сентябре 2020 года, сообщает AFP.
По информации источника, судебное слушание назначено на 14 сентября. Помимо Аль-Хелаифи перед судом предстанет бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, а также ещё один фигурант дела, имя которого не называется.
Напомним, Аль-Хелаифи и Вальке подозреваются в мошенничестве, подделке документов, подкупе частных лиц и преступной халатности. По данным следствия, Аль-Хелаифи обвиняется в даче взятки Вальке за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. В январе 2018 года Вальке был отстранён от футбольной деятельности на 12 лет.
Президент «ПСЖ» — о сокращении зарплат игрокам: ожидаю, что они помогут клубу
Читайте также
- 28 апреля 2020
-
19:43
-
19:37
-
19:36
-
19:08
-
19:08
-
18:58
-
18:38
-
18:28
-
18:17
-
18:12
-
17:58
-
17:57
-
17:39
-
17:31
-
17:24
-
17:15
-
17:14
-
17:07
-
17:03
-
16:51
-
16:51
-
16:34
-
16:13
-
16:05
-
15:57
-
15:37
-
15:33
-
15:14
-
14:52
-
14:48
-
14:15
-
14:04
-
14:00
-
13:49
-
13:32
Партнерский контент