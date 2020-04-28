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Президент Ла Лиги: Франция приняла поспешное решение, досрочно завершив сезон

Президент Ла Лиги: Франция приняла поспешное решение, досрочно завершив сезон
Футбол / Испания 0

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о решении досрочно завершить сезон-2019/2020 во Франции.

«Работать на фабрике опаснее, чем играть без зрителей, соблюдая протоколы Ла Лиги. Контролируемая и безопасная экономическая деятельность важна для возрождения, поскольку в противном случае очень важные экономические сектора могут исчезнуть и это может произойти с профессиональным футболом.

До заседания исполнительного комитета, которое состоится 27 мая, ещё есть время для того, чтобы представить свои планы. Можно возобновить сезон до конца июня. На мой взгляд, Франция приняла поспешное решение. В Европе есть и другие страны, кроме Испании, которые собираются играть. Они уже начинают возобновлять мероприятия. Например, Германия», — приводит слова Тебаса AS.

Сезон во Франции не может быть возобновлён. Лига 1 завершена досрочно
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