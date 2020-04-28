Скопинцев: в будущем хотелось бы уехать. Испания и Англия — это моя мечта

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев признался, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в Европе.
«Хочу ли в будущем выступить в европейском чемпионате? Тот вопрос, который задают всем российским футболистам без разбора. Одно дело — футболист, сыгравший в Лиге чемпионов и проявивший себя в сборной. Такие российские игроки есть. Например, Головин. Да, ему уже надо было уезжать, он перерос чемпионат России. Все подряд говорят, что хотят уехать в Европу, но Европа ведь тоже разная. Есть Финляндия и Польша, а есть Германия и Испания.
У меня сейчас есть практика в «Динамо», нормально играю. В будущем, конечно, хотелось бы уехать. Испания и Англия — это моя мечта. Но я отдаю себе отчёт, что для начала нужно провести сильный сезон», — сказал Скопинцев в эфире телеканала «Россия 24».
- 28 апреля 2020
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