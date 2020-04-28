Ловчев: Федун думал, что даст денег и футболисты должны хорошо играть

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об идее владельца московского клуба Леонида Федуна, который предложил завершить чемпионат России по текущему положению команд в турнирной таблице. В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.



«Федун исходит только от денег, которые он тратит или не тратит. Федун — бизнесмен. Он пришёл в нашу отрасль, в футбол, и посчитал: я же добился чего-то, заработал большие деньги в нефтянке. И думал, что точно так же будет и в футболе: дам денег и они должны хорошо играть. Это всё не так. Футбол — это другая вещь, отрасль другая. Здесь работают свои законы», — приводит слова Ловчева «Комсомольская правда — Казань».

Леонид Федун: тысячу раз говорил, что чемпионат надо завершать. Мы всё равно это сделаем