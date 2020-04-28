Дмитрий Тарасов: угарно было бы, если бы меня из Турции в гробу привезли

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о том, в каких командах мог оказаться.
«В детско-юношеской школе меня звали в академию киевского «Динамо», но руководство меня не отпустило. После было неофициальное предложение, когда мы играли с «Атлетиком» из Бильбао, при Коусейро. После этих игр пошли разговоры в Испании, но без конкретики. А с «Динамо» я попросил тренироваться — мне некуда было идти. Спасибо Хохлову и спортивному директору, что приняли. Они могли мне отказать, но приняли, как к себе домой. Если бы это руководство осталось, думаю, с «Динамо» бы у меня сложилось. Но я всем доволен.
Очень угарно было бы, если бы я в Турцию перешёл? Угарно было бы, если бы меня оттуда в гробу привезли. Я не боялся туда идти, но я не был готов — надо было форму набрать. А в «Рубине» было три сбора. Чтобы не обо*****cя, надо было пройти три сбора и показать себя», — сказал Тарасов в прямом эфире в «инстаграме» brain_sg.
- 28 апреля 2020
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