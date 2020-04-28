Степашин — о переходе ЦСКА под контроль ВЭБ: в России клубы не выживут без господдержки

Член попечительского совета общества московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал закрытие сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций ЦСКА.

«Над командой он контроль не утратил, я это знаю не по слухам. А ВЭБ — сегодня один из главных акционеров ЦСКА с учётом стадиона, потому что стадион строился на кредиты «Внешэкономбанка». Я, кстати, считаю, что правомочно… А кроме того, мы же видим нынешние финансовые ситуации во всём мире. ФИФА и УЕФА этим сейчас тоже занимаются, готовятся пересмотреть свои правила финансовых фейр-плей. Ясно, что большинство клубов Европы, тем более в нашей стране, без бюджетной поддержки, хотя бы и небольшой, просто не выживут», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».