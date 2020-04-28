Алан Пардью покинул пост главного тренера «АДО Ден Хааг»

Главный тренер «АДО Ден Хааг» Алан Пардью покинул свой пост, сообщается на официальном сайте нидерландского клуба. Контракт 58-летнего специалиста с командой был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Ранее стало известно, что Пардью откажется от бонуса в размере € 114 тыс. за невылет «АДО Ден Хааг» из Эредивизии.

Пардью возглавил «АДО Ден Хааг» в декабре 2019 года. За свою тренерскую карьеру, которая длится с 1999 года, Алан также возглавлял «Рединг», «Вест Хэм Юнайтед», «Чарльтон Атлетик», «Саутгемптон», «Ньюкасл Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич».

«АДО Ден Хааг» набрал 19 очков в 26 матчах и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.