Алан Пардью покинул пост главного тренера «АДО Ден Хааг»
Главный тренер «АДО Ден Хааг» Алан Пардью покинул свой пост, сообщается на официальном сайте нидерландского клуба. Контракт 58-летнего специалиста с командой был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Ранее стало известно, что Пардью откажется от бонуса в размере € 114 тыс. за невылет «АДО Ден Хааг» из Эредивизии.
Пардью возглавил «АДО Ден Хааг» в декабре 2019 года. За свою тренерскую карьеру, которая длится с 1999 года, Алан также возглавлял «Рединг», «Вест Хэм Юнайтед», «Чарльтон Атлетик», «Саутгемптон», «Ньюкасл Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич».
«АДО Ден Хааг» набрал 19 очков в 26 матчах и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Пардью откажется от бонуса за невылет «АДО Ден Хааг» из Эредивизии
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