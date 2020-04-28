Тарасов: я заступился за Сычёва в драке с Родолфо — и нам насовали
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о драке, произошедшей в раздевалке «Локомотива» в перерыве первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Лозанной» (1:1). Игра состоялась в августе 2010 года в Швейцарии.
«Была история в раздевалке, когда Сычёв подрался с Родолфо. Они зарубились, за Родолфо встали бразильцы, а за Сыча только я встал. Нам насовали, никто из русских не встал тогда за него. Этот эпизод нас с Димой и объединил», — сказал Тарасов в прямом эфире в «инстаграме» brain_sg.
Тарасов выступал в составе московского «Локомотива» с 2010 по 2019 год. В феврале 2020 года полузащитник стал футболистом казанского «Рубина». Ранее Тарасов выступал в составе «Томи» и «Москвы».
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