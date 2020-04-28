Виллаш-Боаш поддержал решение о досрочном завершении сезона во Франции

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился своим мнением о досрочном завершении сезона-2019/2020 в чемпионате Франции.



«Думаю, это абсолютно логичное решение, потому что ещё слишком рано возобновлять тренировки. Условия, которые должны быть выполнены для возобновления тренировочного процесса, было очень трудно реализовать. Думаю, это хорошее решение. Это проявление уважения к тем людям, которые стали жертвами коронавируса во Франции и во всём мире.



Посмотрим, будут ли утверждены наши результаты в этом сезоне или нет. Остановка сезона вызывает ряд проблем, в числе которых серьёзная финансовая проблема — права на телетрансляции. От этого зависит выживание клубов. Но решение правительства логично и уважительно. Самое главное — это здоровье», — приводит слова Виллаш-Боаша L'Equipe.

Сезон во Франции не может быть возобновлён. Лига 1 завершена досрочно