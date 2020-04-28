Гендиректор «Химок» поддержал идею о досрочном завершении первенства ФНЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал предложение о досрочном завершении первенства ФНЛ.

«Решение досрочно закончить чемпионат в этой ситуации выглядит рациональным вариантом. Все мы приложили очень много усилий в этом сезоне, хорошо поработали на зимних сборах, «Химки» вообще шагнули в полуфинал Кубка страны. Понятно, такой успешный сезон хочется довести до конца. Однако ФНЛ сложнее Премьер-лиги в некоторых аспектах — больше матчей до конца чемпионата, шире география и дольше перелёты. В такие сжатые сроки доиграть чемпионат практически невозможно: на футболистов падёт большая нагрузка, после которой велик риск травмироваться. К тому же в некоторых клубах лиги это будет сильный удар по бюджету, кто-то даже окажется на грани экономического краха. Летом у многих футболистов заканчиваются контракты, поэтому многие будут вынуждены доигрывать чемпионат не в оптимальном составе.

Мини-турнир из 6 команд? Для кого-то это плюс, а для кого-то- минус. В любом случае, кто-то будет недоволен: кто-то ещё не летал в Хабаровск, кто-то сыграл уже со всеми сильными соперниками, у кого-то лучше календарь, а у кого-то остались одни выезды в конце чемпионата. Поэтому как случилось, так случилось, надо всем это принять и готовиться к новому чемпионату. И вообще, все эти вопросы будут обсуждаться на общем собрании руководства ФНЛ, которое состоится 30 апреля», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.