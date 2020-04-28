Дмитрий Баринов: для меня победа над «Байером» в Лиге чемпионов — особенная
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился воспоминаниями о гостевой победе команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/2020 с леверкузенским «Байером» (2:1).
«Без футбола плохо. Живём тренировками и воспоминаниями. Было много ярких матчей, но победа в Германии в матче „Байер“ — «Локомотив» – особенная. И то, что удалось забить. А вы по какому матчу больше всего скучаете?" — написал Баринов в «Инстаграме».
Напомним, после победы в Германии «Локомотив» проиграл пять матчей подряд в Лиге чемпионов и занял последнее место в группе D.
23-летний Баринов — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне провёл 18 матчей в РПЛ, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
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