Каннаваро: работаю каждый день, чтобы тренировать такой клуб, как «Реал»

Бывший защитник «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро признался, что в будущем хотел бы тренировать мадридский клуб.



«Работаю каждый день, чтобы вернуться и тренировать такой клуб, как „Реал“. Если хотите быть тренером, должны думать о вершине, а вершиной является „Реал“, сборная или другой большой европейский клуб. Конечно, чтобы получить эту работу, я должен быть готов», — приводит слова Каннаваро Goal.com.



Каннаваро начал тренерскую карьеру в 2013 году в качестве ассистента наставника «Аль-Ахли». Позже итальянский специалист работал в таких клубах, как «Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Аль-Наср», и национальной команде Китая. В составе «Реала» Каннаваро выступал с 2006 по 2009 год.

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