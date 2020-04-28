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Рамос: сейчас я сильнее, чем был до карантина

Рамос: сейчас я сильнее, чем был до карантина
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил, что его физическая форма стала лучше по сравнению с той, что была до карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Думаю, сейчас я сильнее, чем до карантина. Со всей серьёзностью отнёсся к ситуации и уделил большое внимание соблюдению диеты, а также балансу отдыха и работы. Сейчас я лучше, чем в середине сезона, потому что, когда играешь каждые три дня, практически не остаётся времени на восстановление и предотвращение рецидива травм. А усталость провоцирует возникновение повреждений. В первые дни карантина понял, что это затянется, поэтому сразу начал работать над расписанием», — приводит слова Рамоса Marca.

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