Рамос: сейчас я сильнее, чем был до карантина
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил, что его физическая форма стала лучше по сравнению с той, что была до карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Думаю, сейчас я сильнее, чем до карантина. Со всей серьёзностью отнёсся к ситуации и уделил большое внимание соблюдению диеты, а также балансу отдыха и работы. Сейчас я лучше, чем в середине сезона, потому что, когда играешь каждые три дня, практически не остаётся времени на восстановление и предотвращение рецидива травм. А усталость провоцирует возникновение повреждений. В первые дни карантина понял, что это затянется, поэтому сразу начал работать над расписанием», — приводит слова Рамоса Marca.
Редондо: будет логично, если Рамос завершит карьеру в «Реале»
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