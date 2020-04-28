Хёрдур Магнуссон стал отцом

Моедур Ларусдоттир, девушка защитника московского ЦСКА и сборной Исландии Хёрдура Магнуссона, 25 апреля родила ребёнка.

«25.04.2020. С опережением графика», — написала девушка в «Инстаграме».

Магнуссон и Ларусдоттир вместе с 2014 года. В конце ноября 2019 года стало известно, что они станут родителями.



Хёрдур Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. До этого был игроком туринского «Ювентуса» (за итальянский гранд Магнуссон не провёл ни одного официального матча), «Специи», «Чезены» и английского «Бристоль Сити». Сумма трансфера в ЦСКА составила € 2,8 млн. В этом розыгрыше чемпионата России, прерванном из-за пандемии коронавируса, Магнуссон провёл за ЦСКА 20 матчей, забил два гола и получил пять жёлтых карточек.