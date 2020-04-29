Это'О: будет невозможно превзойти наследие Месси в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и махачкалинского «Анжи» Самуэль Это'О поделился мнением о форварде каталонского клуба Лионеле Месси.



«Месси совсем не изменился. Он по-прежнему тот же хороший человек, которого я знал тогда и которого все ещё знаю. Недавно Месси сказал, что благодаря моему совету его карьера изменилась. Он всегда был талантлив. Будет очень трудно, даже невозможно превзойти его наследие.



Самое главное для меня — это его характер. Все ценят его, обожают как футболиста. Но он к тому же замечательный человек. Я горжусь дружбой с ним», — приводит слова Это'О Goal.com.

Напомним, Это'О и Месси вместе выступали в составе «Барселоны» с 2004 по 2009 год. В сентябре 2019 года Это'О завершил профессиональную карьеру.