Это'О: будет невозможно превзойти наследие Месси в «Барселоне»
Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и махачкалинского «Анжи» Самуэль Это'О поделился мнением о форварде каталонского клуба Лионеле Месси.
«Месси совсем не изменился. Он по-прежнему тот же хороший человек, которого я знал тогда и которого все ещё знаю. Недавно Месси сказал, что благодаря моему совету его карьера изменилась. Он всегда был талантлив. Будет очень трудно, даже невозможно превзойти его наследие.
Самое главное для меня — это его характер. Все ценят его, обожают как футболиста. Но он к тому же замечательный человек. Я горжусь дружбой с ним», — приводит слова Это'О Goal.com.
Напомним, Это'О и Месси вместе выступали в составе «Барселоны» с 2004 по 2009 год. В сентябре 2019 года Это'О завершил профессиональную карьеру.
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