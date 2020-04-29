Бывший тренер «Интера» Страмаччони ведёт переговоры со сборной Ирана

Бывший главный тренер миланского «Интера» Андреа Страмаччони может возглавить сборную Ирана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, итальянский специалист в настоящее время ведёт переговоры с иранской федерацией футбола. На посту наставника иранской сборной Страмаччони может сменить хорвата Драгана Скочича.
Сборная Ирана участвует в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Иранцы удачно стартовали в отборе, обыграв Гонконг (2:0) и разгромив Камбоджу (14:0), но затем потерпели поражения от Бахрейна (0:1) и Ирака (1:2). После четырёх матчей Иран занимает третье место в турнирной таблице группы С и на данный момент не проходит в следующий раунд отбора.
44-летний Страмаччони в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал «Интер», «Удинезе», «Панатинаикос», «Спарту» и «Эстеглял».
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