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Президент Федерации футбола Франции подтвердил досрочное завершение сезона

Президент Федерации футбола Франции подтвердил досрочное завершение сезона
Футбол / Франция 0

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре подтвердил, что футбольный сезон в стране завершён досрочно. Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что из-за пандемии коронавируса проведение спортивных мероприятий возможно только с сентября.

«Сезон в Лиге 1 и Лиге 2 завершён, как и в женском чемпионате. Выход в еврокубки будем считать по последнему туру, если нам не удастся доиграть Кубок Франции и „Сент-Этьен“ не победит. Я бы хотел, чтобы в начале августа мы сыграли финал Кубка и финал Кубка лиги, а потом начали сезон-2020/2021, но уверенности никакой нет. Из Лиги 1 вылетят две команды, их места займут два лидера Лиги 2», — приводит слова Ле Гре Le Telegramme.

В чемпионате Франции сыграно 28 туров. Согласно текущей таблице, в Лигу чемпионов выходят «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».

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