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Клубы АПЛ возобновят сезон 13 июня — СМИ

Клубы АПЛ возобновят сезон 13 июня — СМИ
Футбол / Англия 0

Возобновление розыгрыша Английской Премьер-лиги запланировано на 13 июня, сообщает Mirror.

Сообщение об этом уже получили игроки и сотрудники клубов АПЛ. Сезон возобновится, если на это даст разрешение правительство Великобритании. В середине мая клубы могут возобновить тренировки.

Чемпионат Англии, как и другие спортивные соревнования в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В данный момент в Премьер-лиге сыграно 29 туров, «Манчестер Сити» и «Арсенал» провели на одну игру меньше. Лидирует в турнирной таблице «Ливерпуль», опережающий идущий вторым «Сити» на 25 очков. Для того, чтобы оформить чемпионский титул впервые за 30 лет, «Ливерпулю» необходимо одержать ещё два победы. Если «Сити» уступит «Арсеналу» — всего одну.

АПЛ и другие лиги должны до 25 мая предоставить свои планы о возобновлении сезона
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