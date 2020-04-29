Клубы АПЛ возобновят сезон 13 июня — СМИ
Возобновление розыгрыша Английской Премьер-лиги запланировано на 13 июня, сообщает Mirror.
Сообщение об этом уже получили игроки и сотрудники клубов АПЛ. Сезон возобновится, если на это даст разрешение правительство Великобритании. В середине мая клубы могут возобновить тренировки.
Чемпионат Англии, как и другие спортивные соревнования в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В данный момент в Премьер-лиге сыграно 29 туров, «Манчестер Сити» и «Арсенал» провели на одну игру меньше. Лидирует в турнирной таблице «Ливерпуль», опережающий идущий вторым «Сити» на 25 очков. Для того, чтобы оформить чемпионский титул впервые за 30 лет, «Ливерпулю» необходимо одержать ещё два победы. Если «Сити» уступит «Арсеналу» — всего одну.
АПЛ и другие лиги должны до 25 мая предоставить свои планы о возобновлении сезона
Читайте также
- 29 апреля 2020
-
03:16
-
03:00
-
02:41
-
02:24
-
02:07
-
01:47
-
01:00
-
00:29
-
00:25
- 28 апреля 2020
-
23:50
-
23:45
-
23:36
-
23:26
-
23:22
-
22:59
-
22:44
-
22:42
-
22:26
-
22:22
-
22:13
-
21:59
-
21:58
-
21:46
-
21:42
-
21:29
-
21:24
-
21:11
-
20:58
-
20:56
-
20:43
-
20:38
-
20:18
-
20:10
-
20:01
-
19:43
Партнерский контент