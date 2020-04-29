Клубы АПЛ возобновят сезон 13 июня — СМИ

Возобновление розыгрыша Английской Премьер-лиги запланировано на 13 июня, сообщает Mirror.

Сообщение об этом уже получили игроки и сотрудники клубов АПЛ. Сезон возобновится, если на это даст разрешение правительство Великобритании. В середине мая клубы могут возобновить тренировки.

Чемпионат Англии, как и другие спортивные соревнования в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В данный момент в Премьер-лиге сыграно 29 туров, «Манчестер Сити» и «Арсенал» провели на одну игру меньше. Лидирует в турнирной таблице «Ливерпуль», опережающий идущий вторым «Сити» на 25 очков. Для того, чтобы оформить чемпионский титул впервые за 30 лет, «Ливерпулю» необходимо одержать ещё два победы. Если «Сити» уступит «Арсеналу» — всего одну.