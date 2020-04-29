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Президент «Лиона» предлагал доиграть чемпионат Франции по системе плей-офф

Президент «Лиона» предлагал доиграть чемпионат Франции по системе плей-офф
Футбол / Франция 0

Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс незадолго до объявления о досрочном завершении чемпионата страны предлагал доиграть французское первенство по системе плей-офф.

«Моё мнение не обязательно должно совпадать с мнением президентов „ПСЖ“ или „Марселя“. Изначально мы планировали начать 15 июня и закончить 3 августа, но этот вариант был отвергнут премьер-министром. Теперь все говорят, что сезон закончен. Жаль, если так. Мне кажется, альтернативный вариант есть — серия плей-офф для команд из верхней и нижней частей турнирной таблицы в июле-августе при пустых трибунах. На мой взгляд, это был бы неплохой вариант», — приводит слова Оляса L'Equipe.

В чемпионате Франции, приостановленном из-за пандемии коронавируса, сыграно 28 туров, «Лион» располагается на седьмом месте турнирной таблицы.

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