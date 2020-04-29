Ачерби: почему бегать в парках в Италии можно, а тренироваться на базе нельзя?

Защитник римского «Лацио» Франческо Ачерби прокомментировал снятие ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса в Италии. Правительство страны разрешило с 4 мая тренировки спортсменов-представителей индивидуальных видов, с 18 мая — представителей командных видов, в том числе футболистов.
«Я не собираюсь устраивать дискуссии, но мы просто хотим понять, почему бегать в парках можно, а на базе — нельзя. Озвучьте нам уважительную причину! Но нет, губернатор просто молчит. У нас на базе четыре поля, мы могли бы приезжать по одному и бегать в одиночестве и полной безопасности. А тренировки дома — это всё равно что в тюрьме. Футбол важен для экономики и культуры Италии, и мы хотели бы снова играть со всем уважением к тем, чьи жизни унёс коронавирус. Но теперь это сложно, времени доиграть сезон может просто не хватить», — сказал Ачерби в интервью Lazio Style Channel.
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