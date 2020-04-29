«Монако» не будет выкупать Бакайоко у «Челси»
Французский полузащитник лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко, выступавший на правах аренды за «Монако», вернётся в расположение английского клуба, сообщает L'Equipe.
Клуб из княжества не будет выкупать права на игрока, стоимость перехода составила бы € 42 млн. Бакайоко вернётся в расположение «Челси», однако англичане будут искать ему новый клуб — в планы главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда он не входит.
В чемпионате Франции сезона-2019/2020, о досрочном завершении которого из-за пандемии коронавируса стало известно 28 апреля, Бакайоко провёл за «Монако» 20 матчей, забил один мяч, получил четыре жёлтых и одну красную карточку. В «Челси» он перешёл в 2017 году, также из «Монако», в составе которого Бакайоко выиграл чемпионат Франции.
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