Игроки АПЛ боятся слишком раннего возобновления сезона
Ряд игроков Английской Премьер-лиги опасается возобновления сезона даже при пустых трибунах. Футболисты считают, что риск заразиться коронавирусом слишком велик, сообщает The Telegraph.
Футболисты не считают текущую ситуацию полностью безопасной и не хотят рисковать здоровьем. Кроме того, и игроков, и руководителей клубов раздражает, что правительство торопит их с возобновлением матчей, чтобы взбодрить население и отвести от себя критику. Переговоры о возобновлении сезона в данный момент ведутся. В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль» с 25-очковым отрывом от «Манчестер Сити».
Розыгрыш АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Всего в Великобритании 161 тысяча заражённых COVID-19, 21 678 человек скончались.
Клубы АПЛ возобновят сезон 13 июня — СМИ
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