Руслан Нигматуллин: сезон в РПЛ нужно доиграть, пусть и без зрителей

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
«Вариант возобновления чемпионата, пусть и без зрителей, мне нравится гораздо больше. Он единственно приемлемый. Я с большим сожалением слушал о завершении голландского и бельгийского чемпионатов.
Большая часть сезона позади. Хотя бы без зрителей, но его нужно доиграть, чтоб появился заслуженный чемпион. Для еврокубков на следующий год это тоже необходимо. Играя раз в три дня, восемь матчей можно провести за очень короткий период.
Досрочное окончание чемпионата возможно, если на государственном уровне не разрешат массовые мероприятия. Это будет крахом чемпионата и большим разочарованием для команд, которые боролись за чемпионство.
Европейским командам чаще всего дают месяц на сборы, у нас привыкли готовиться два с половиной месяца. Но все будут в одинаковой ситуации. Я думаю, что концовка этого сезона медленно выльется в начало следующего. Футболисты в игровом режиме будут набирать форму», — сказал Нигматуллин в интервью «Комсомольской правде».
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