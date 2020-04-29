Тренер «Мордовии»: завершить сейчас сезон в ФНЛ логично

Главный тренер саранской «Мордовии» Олег Василенко поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в ФНЛ.
«Исходя из имеющейся информации на данный момент, доиграть первенство в нужные сроки будет очень сложно. Надо учитывать и логистику, и самое главное здесь, медицинский аспект. Здоровье игроков — это самое важное. Если руководство РФС и ФНЛ примут такое решение, оно будет более чем логично. Мы знаем, что сейчас прорабатывается несколько вариантов. Мне, конечно, хотелось, чтобы все осталось как есть, и никто не покинул свои лиги. Если возможен вариант, чтобы команды лидеры вышли в РПЛ, на мой взгляд это будет даже интересно. Я имею ввиду 18 команд в элите на следующий сезон», — сказал Василенко в интервью «Голеаде».
В ФНЛ было сыграно 27 туров, после чего турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Лидируют в первенстве волгоградский «Ротор» и «Химки», третье и четвёртое места занимают «Чертаново» и московское «Торпедо». «Мордовия» с 19 очками находится на предпоследнем, 19-м месте.
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