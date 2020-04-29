«Ливерпуль» и «Реал» претендуют на 21-летнего французского полузащитника

Сразу два топ-клуба следят за 21-летним французским полузащитником «Лилля» Бубакари Сумаре, сообщает Le10Sport.

По данным источника, игроком интересуются «Ливерпуль» и «Реал». Сообщается, что английский клуб готов заплатить за игрока € 40 млн. Сам футболист хочет выступать в амбициозном клубе, поэтому может принять одно из предложений.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Сумаре принял участие в 20 матчах и не отметился результативными действиями. Француз был дважды удалён с поля. Ранее сообщалось, что розыгрыш французской Лиги 1 был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Реал» в свою очередь располагается на втором месте в чемпионате Испании.