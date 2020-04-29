Крэгл: думаю, «Ред Булл Зальцбург» при желании мог бы купить Роналду хоть завтра

Немецкий полузащитник Оливер Крэгл, выступающий в составе «Беневенто», высказал мнение о финансовых возможностях «Ред Булл Зальцбург». В частности, он считает, что если австрийский клуб захочет, то сможет купить форварда «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Думаю, «Ред Булл Зальцбург» при желании мог бы купить Роналду хоть завтра. Мне кажется, клуб мог бы преуспеть в Бундеслиге», — приводит слова Крэгла Goal.com.

Напомним, Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года и заключил четырёхлетний контракт. Ранее сообщалось, что интерес к Роналду проявляет «Пари Сен-Жермен». Несмотря на информацию об интересе со стороны парижской команды, нападающий намерен отработать соглашение до конца.

В этом сезоне Роналду принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и сделал 3 результативные передачи.